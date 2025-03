Difesa: Tajani, ‘unico modo per proteggerci è l’Europa, posizione Meloni inequivocabile’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “L’unica soluzione per proteggerci è l’Europa. Senza, non andiamo da nessuna parte. Se questo governo fosse un governo anti-Europa, né io né Forza Italia, ne faremmo mai parte. Per fortuna, mi pare che la posizione della presidente Meloni sia molto chiara e inequivocabile: noi abbiamo fiducia nella sua azione, gli abbiamo dato pieno mandato per la difesa europea. Sul tema, non siamo disposti a trattare con nessuno perché fa parte dei nostri valori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.

“L’Italia potrà fare tutto ciò che è in suo potere per facilitare il colloquio tra Europa e Stati Uniti – ha spiegato Tajani – perché dividersi sarebbe esiziale per l’intero Occidente, dividersi significherebbe offrire la vittoria alle autocrazie che vivono di valori che sono diversi da quelli nei quali noi crediamo, nei quali ci riconosciamo e per i quali sono nate le democrazie europee e americane. Noi faremo a livello diplomatico e a livello politico tutto ciò che è possibile”.