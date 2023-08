Difesa: Tosi (Fi), ‘d’accordo con Crosetto ma evitare polemiche tra ministri’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Quando sei all’interno di un’istituzione devi rispettarla e difenderla. Guido Crosetto è il ministro della Difesa di questo governo e di questa maggioranza e personalmente condivido la sua opinione; sarebbe meglio che chi ha responsabilità di governo non vada a mettere in difficoltà un altro collega. Con questo non voglio criticare Salvini, dico solo che occorrerebbe evitare meccanismi di polemiche che non giovano alla maggioranza che dovrebbe agire sempre compatta”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo a Rainews24.