Difesa: Weber, ‘sostegno a Piano europeo riarmo’**

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “La brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non solo ha causato centinaia di migliaia di morti ma sta anche compromettendo la sicurezza di tutta l’Europa. Il Partito popolare europeo è pienamente impegnato a sostenere l’Ucraina perché l’Ucraina appartiene all’Europa. Preservare la propria sovranità e integrità territoriale e raggiungere una pace giusta e duratura è una questione di sicurezza europea. La Russia è e continuerà ad essere una minaccia permanente per noi ed è per questo che l’Europa ha bisogno di avere la capacità di difendersi su tutti i fronti. Il Ppe sostiene fermamente la Commissione europea sul riarmo, il cosiddetto Piano europeo Readiness 2030, che aiuterà l’Europa ad aumentare la spesa per la difesa e rafforzando anche la nostra industria della difesa”. Lo ha affermato il presidente del Ppe, Manfred Weber, in un videomessaggio al direttivo di Noi moderati, “L’Europa alla prova -il contributo di Noi moderati al congresso del Ppe”.

“Aziende come Leonardo, Airbus e Saab -ha aggiunto- dovrebbero unire le forze sulla difesa missilistica, sui droni per la difesa aerea, sulla tecnologia satellitare. Questa è una grande opportunità per Paesi come l’Italia con una solida base produttiva”.