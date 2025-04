Difesa: Zanella, ‘mozione Avs per stop governo a piano ReArm’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “La nostra mozione chiede al Governo di interrompere il sostegno al piano di riarmo europeo ‘ReArm Europe’”. Così la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

“Piuttosto che spendere soldi in armamenti vogliamo che l’Italia lavori: in sede europea per una urgente iniziativa politica e diplomatica con il coinvolgimento dell’Onu per una tregua nel conflitto russo-ucraino, finalizzata al raggiungimento di una pace stabile e duratura; per definire deroghe alle norme sulla governance economica per finanziare la transizione ecologica e digitale, per sostenere settori fondamentali come la sanità e l’istruzione e per mettere in campo misure volte a risolvere le emergenze sociali; per non consentire nessuna deroga finalizzata all’utilizzo dei fondi di coesione per finanziare l’acquisto o la produzione di armamenti; per la creazione di una difesa europea, attraverso un percorso opposto a quello scelto dell’aumento delle capacità militari nazionali, che consiste in una razionalizzazione ed integrazione della spesa esistente”, conclude Zanella, illustrando i punti prioritari della mozione di Alleanza Verdi e Sinistra.