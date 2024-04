Diffamazione: domani riunione maggioranza, focus su emendamenti dopo dietro-front Fdi**

15 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – E’ confermata per domani la riunione di maggioranza in Commissione Giustizia, dove è in discussione il ddl diffamazione, al centro del dibattito in questi giorni per via degli emendamenti -oggi però ritirati- del relatore al testo, Gianni Berrino (Fdi), che aveva inizialmente proposto un inasprimento delle pene per i giornalisti, prevedendo il ricorso al carcere fino a 4 anni e mezzo di detenzione e multe salatissime. Al vertice, convocato per le 14 gli esponenti dei partiti di governo, con la presidente di Commissione Giulia Bongiorno saranno lo stesso Berrino e i capigruppo in Commissione: Erika Stefani della Lega, Pierantonio Zanettin di Fi e Giovanna Petrenga di Fdi. La seconda Commissione di Palazzo Madama, a quanto si apprende prenderà atto del passo indietro del relatore Berrino e farà una prima ricognizione sugli altri emendamenti già depositati nelle scorse settimane.

“Credo che la questione del ricorso al carcere sia ormai già superata”, dice all’AdnKronos Zanettin: “Mercoledì aspettiamo il governo sui singoli emendamenti, dovremo capire quali pareri verranno espressi”. “La cosa importante è che ormai è chiaro che il centrodestra non vuole il carcere per i giornalisti, ma intende procedere con norme ordinate e per risolvere i problemi legati alla diffamazione”. Prossima convocazione in Commissione Giustizia sul disegno di legge è fissata per mercoledì mattina alle 9.15.