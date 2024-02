Diffamazione: Sensi (Pd), ‘maggioranza forza voto, offensiva contro stampa va avanti’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Ci risiamo: la maggioranza in Commissione Affari Europei forza il voto sulla diffamazione a mezzo stampa. L’offensiva sulla informazione prosegue, si fa più spessa, capillare. Gravissimo”. Lo scrive su X il senatore dem Filippo Sensi, richiamando il ddl che riforma la diffamazione a mezzo stampa. Nel testo viene eliminata la pena detentiva per i giornalisti, me viene introdotta una sanzione pecuniaria molto alta: da 5mila a 10 mila euro, che può lievitare anche a 50mila ‘se la diffamazione è consapevolmente falsa’, si legge nel testo.