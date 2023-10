Diffamazione: Verini (Pd), ‘iniziato cammino per riforma, via carcere, colpire querele bavaglio’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Oggi in commissione Giustizia del Senato è finalmente iniziato il cammino delle proposte sulla riforma della diffamazione a mezzo stampa. Il Pd si batte con determinazione per questo impegno. Nel tempo, da inizio legislatura, abbiamo presentato tre proposte di legge: quella presentata da me e dai componenti della commissione Bazoli, Rossomando e Mirabelli. Un’altra, più mirata, presentata da Franco Mirabelli e una presentata da Andrea Martella, da noi dem membri della commissione e da altri senatori Pd”. Così il senatore del Pd Walter Verini, segretario della commissione Giustizia a palazzo Madama.

“Si tratta – spiega – di proposte complementari che hanno comuni finalità: togliere il carcere per i giornalisti, retaggio di codici di regime più volte condannato dalla Corte europea; difendere il diritto dei cittadini a tutelare la propria reputazione nel caso di reale diffamazione; dissuadere e colpire le ‘querele temerarie’, le querele ‘bavaglio’ che vengono presentate (spesso da potentati, perfino da ambienti legati alla criminalità) per intimidire giornalisti e organi di informazione e impedire il libero svolgimento e il diritto costituzionale della libertà di informazione”. “Ci auguriamo che il confronto (anche con le proposte di altri gruppi di maggioranza e opposizione) porti rapidamente a un punto di approdo positivo, che sembrava vicino nella scorsa legislatura. Difendere la serietà e la libertà dell’informazione significa difendere la libertà di tutti”, conclude Verini.