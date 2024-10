Digitale, Cingolani (Leonardo): “Sicurezza cibernetica? Dati vanno tutelati”

17 Ottobre 2024

Milano, 17 ott.(Adnkronos) – “Se l’Homo Sapiens fosse stato saggio avrebbe capito che più andiamo avanti nel digitalizzare qualunque cosa, persino il registro scolastico dei figli, bisogna tenere in conto il tema della sicurezza. Se mettiamo tutti i nostri dati, che sono come i nostri soldi, su una portante digitale elettromagnetica, ci deve venire in mente che, come mettiamo i soldi in cassaforte, dobbiamo mettere anche i dati al sicuro, certo non mettendoli in una cassaforte fisica, ma proteggendoli in qualche modo. E noi siamo in ritardo”. Lo ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, alla conferenza Comolake 2024.

“Il futuro della sicurezza non è più solo la difesa, ma è la sicurezza globale. Dunque la difesa è una parte importante di qualcosa di più grande, cioè la sicurezza globale, in cui noi dobbiamo cominciare da adesso ad avere tutto disegnato per essere cybersicuro. Il digitale ha sovvertito il rapporto attacco-difesa. Ciò vuol dire che un giorno noi vedremo nei Paesi la loro forza di difesa contando quanti byte di memoria per cittadino hanno e quale è la capacità di calcolo media di un Paese”.