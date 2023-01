Dionisi (Unindustria): “Bene 35 mln per piattaforma logistica, 2023 anno sviluppo porto Civitavecchia”

Gennaio 12, 2023

Roma, 11 gen. (Labitalia) – “Come sistema delle imprese vediamo con grande favore la firma del protocollo d’intesa da 35 milioni euro che servirà a realizzare una piattaforma logistica per il trasporto di prodotti alimentari nella zona di Fiumaretta, oltre ad altre opere infrastrutturali e alla valorizzazione dell’ex area Italcementi”, dichiara Cristiano Dionisi Presidente Unindustria Civitavecchia.

“L’accordo, siglato questa mattina tra Mit, Comune di Civitavecchia e Autorità portuale alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rappresenta un nuovo impulso allo sviluppo del territorio e della logistica portuale, con particolare riferimento all’agroalimentare, e si aggiunge al percorso di riqualificazione e crescita dell’hub, già avviato con altre opere infrastrutturali, come l’ultimo miglio ferroviario o la darsena servizi. Anche grazie a questa intesa, che premia la collaborazione tra le istituzioni, il 2023 si apre come un anno decisivo per lo sviluppo di tutto il nostro territorio”.