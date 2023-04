Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La destra italiana a Bruxelles vota contro la depenalizzazione mondiale dell’omosessualità, come Ungheria e Polonia. Con il governo Meloni si rischia il ritorno alla preistoria, il Pd sarà in prima linea nella tutela dei diritti Lgbtqi+. Non consentiremo passi indietro su questo terreno , l’Italia a guida Meloni è sempre di più ai confini dell’Europa”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.