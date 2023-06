Diritti: Radicali incontrano Schlein, ‘pronti al deposito di sei pdl di iniziativa popolare’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Si è svolto stamattina alla sede del Pd al Nazareno l’incontro tra il segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino e la segretaria del Pd Elly Schlein. Lo rendono noto i Radicali italiani.

L’appuntamento è stato, tra le altre cose, l’occasione per far conoscere la campagna della Primavera Radicale per la presentazione di sei proposte di legge di iniziativa popolare sui temi dei diritti, dell’ambiente e dell’economia. Le proposte verranno depositate giovedì 22 in Cassazione e vedranno i Radicali e le forze vicine impegnati in una raccolta firme durante l’estate su tutto il territorio nazionale.

“Il nostro intento principale -ha spiegato Iervolino- è quello di riportare la politica al centro degli interessi di quei 17 milioni di cittadini italiani che si sono astenuti alle elezioni e che sentono di essere stati fatti fuori. Con i mezzi offerti dalla Costituzione vogliamo appassionarli e ridare loro una voce, anche e soprattutto fuori dai Palazzi del potere in cui non credono più”.