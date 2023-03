Diritti: Scalfarotto, ‘presentato ddl per matrimonio egualitario’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Tutto il mondo occidentale riconosce il matrimonio egualitario e mi sono chiesto quando l’Italia sarebbe stata pronta a compiere questo passo. Sono passati 7 anni dalle unioni civili, questa legge è ormai pacificamente accettata da tutti, è parte della vita del Paese, questo è per me quindi il momento di andare avanti così come è accaduto in tutti i Paesi occidentali”. Così il senatore di Azione- Italia Viva Ivan Scalfarotto.

“Questo ddl è a mia prima firma, dentro Italia Viva e dentro Azione ci sono naturalmente sensibilità diverse sul tema, non è presentato come gruppo ma solo a nome mio proprio per questo. Il medesimo testo verrà presentato anche alla Camera dalla mia collega deputata di Azione Giulia Pastorella”, ha aggiunto Scalfarotto.