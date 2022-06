Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – L’assemblea della Lega di Serie A è convocata d’urgenza per lunedì 20 giugno alle 17 in seconda convocazione e in videoconferenza. All’ordine del giorno, tra l’altro, i diritti audiovideo dell’area Medio oriente-Nord Africa. Lo scrive la Lega in una nota.