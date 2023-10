Diritti Tv: Azzi (Dazn), ‘entusiasti del risultato, offerta su logica condivisione crescita per 5 anni’**

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Siamo entusiasti di questo risultato. Rimanere la piattaforma di riferimento della Serie A Tim e partner principale della Lega Serie A dimostra la solidità della partnership sviluppata in questi anni, di cui siamo estremamente orgogliosi. Avere di fronte, per la prima volta, un orizzonte temporale quinquennale ed avere impostato, anche economicamente, la nostra offerta nel bando su una logica di condivisione della crescita che ci aspettiamo dal mercato italiano, pone le basi per un proficuo e costruttivo rapporto di cooperazione con Lega Serie A e con i Club”. Queste le prime parole di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia dopo il si della Lega Serie A all’offerta per i diritti Tv per i prossimi 5 anni, fino ala stagione 2029. “Non vediamo l’ora di avviare questo innovativo percorso di sviluppo per accrescere ulteriormente il valore del prodotto Serie A portandolo, con nuove modalità, a un pubblico più ampio”, ha aggiunto Azzi.