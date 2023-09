Diritti: Zan (Pd), ‘per Fdi quelli delle persone Lgbtqia+ sono ‘porcherie”

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia risolve così la questione dei diritti delle persone Lgbtqia+: non ci si deve occupare di queste ‘porcherie’ semplicemente perché ‘qui’ non esistono. L’ossessione della destra sta degenerando in follia, lo stesso negazionismo vissuto nel nostro passato più buio”. Lo scrive su X il deputato dem Alessandro Zan, responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico, postando una foto con la seguente didascalia: Nota shock del consigliere di FdI: “La piazza arcobaleno in questo ‘paesello’ è una porcheria, inneggia ai gay che a Cantalice non ci sono”.