Disabili: Fontana, ‘Lis perno di comunità linguistica e culturale’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La lingua dei segni non è soltanto lo strumento indispensabile che consente di comunicare con l’ambiente circostante e di apprendere contenuti, ma anche il perno di un’autentica comunità linguistica e culturale, nella quale la diversità non viene percepita come limite o difetto. L’abbattimento delle barriere e il senso di appartenenza a una comunità sono fattori determinanti per garantire a tutti l’effettivo esercizio dei propri diritti in condizioni di parità e uguaglianza, nell’ambito di un contesto inclusivo”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto all’Ente nazionale sordi in occasione della quarta Conferenza nazionale sulla sordità in corso a Reggio Calabria.

“In questo contesto -prosegue Fontana- si inquadra la legge n. 227 del 2021, che ha conferito delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia, con l’obiettivo dichiarato di consentire alle persone con disabilità un’effettiva inclusione nella società su base di pari opportunità con gli altri. L’attenzione dedicata a questo tema è ben evidente anche nelle disposizioni del più recente decreto attuativo. La nuova definizione di disabilità, ora ricollegata alla possibile sussistenza di ostacoli a una piena ed effettiva partecipazione sociale, il ruolo della valutazione multidimensionale nel processo di riconoscimento dell’invalidità e la realizzazione di progetti di vita individuali e partecipati consentono alle persone con disabilità di essere protagoniste delle decisioni che riguardano il loro futuro. Sono convinto che il vostro convegno saprà offrire un significativo contributo di idee e di proposte sulle misure da adottare nella direzione di un costante miglioramento della qualità di vita delle persone sorde”.