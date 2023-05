Disabili: Locatelli, ‘in Cdm primo decreto attuativo legge delega’

Maggio 1, 2023

Roma, 1 mag.(Adnkronos) – “In Consiglio dei ministri oggi presento anche il primo decreto attuativo della legge delega sulla disabilità, un passaggio importante che contiene anche norme rilevanti in materia di lavoro”. Lo annuncia la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm. Ai cronisti che la incalzano sull’affondo del segretario della Cgil, Maurizio Landini, sulla riunione convocata per il 1 maggio, “non mi pare affatto offensivo – dice Locatelli – oggi sono in tanti a lavorare”.