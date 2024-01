Disabili: Locatelli, ‘riconoscimento caregiver familiare è priorità’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Il riconoscimento del caregiver familiare è una priorità. In particolare, è urgente dare una risposta ai caregiver familiari conviventi. Chi ama e cura un familiare non vuole essere sostituito ma accompagnato anche dalle istituzioni in questo importante compito”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, rispondendo a un’interrogazione nell’Aula della Camera.

“Nel corso del tempo – prosegue – sia alla Camera che al Senato sono stati elaborati diversi testi e il tavolo che abbiamo istituito, composto da tecnici ed esperti ma soprattutto da rappresentanti del mondo associativo e delle famiglie, avrà sei mesi di tempo per elaborare una proposta concreta e condivisa”.

“Sono convinta che oltre al riconoscimento del caregiver familiare per le persone con disabilità e le loro famiglie – conclude Locatelli – sia fondamentale sburocratizzare i percorsi, garantire i servizi e sostenere la gestione unitaria delle risorse attraverso il progetto di vita”.