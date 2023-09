Disabili: Paita (Iv), ‘bonus barriere solo per reale bisogno’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Dopo le voragini finanziarie e le truffe legate al Superbonus, il bonus barriere architettoniche non può diventare l’ennesima occasione per mandare in fumo le risorse dello Stato e favorire i furbetti: deve essere uno strumento destinato a favorire la mobilità e l’accessibilità a persone che su questo versante patiscono difficoltà”. Lo dichiara Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva.

“Si tratta di un bonus che si affianca a quello già previsto dal 2011 al 50%, introdotto con la legge di Bilancio 2020 del governo Conte ma sostanzialmente snaturato. L’attuale bonus barriere architettoniche porta la detrazione al 75%, ma i requisiti per ottenerlo sono stati resi talmente generici che a beneficiarne sono state anche persone che non potrebbero. Davanti a questa ‘falla’ normativa, l’Agenzia delle entrate ha approvato una circolare che non è ancora tuttavia sufficiente a limitare i casi di utilizzo improprio. Presenterò per questo un’interrogazione, chiedendo all’Agenzia delle entrate di fare chiarezza sui requisiti in modo tale che a poterlo utilizzare siano solo le persone che hanno una reale necessità di abbattere delle barriere architettoniche”, conclude Paita.