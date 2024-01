Disabili: Ronzulli, ‘istituzione Garante atto di civiltà’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo che istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è un atto di civiltà. Nel nostro Paese ci sono quasi 13 milioni di persone disabili, 3 milioni delle quali in modo grave, e molto spesso si scontrano con un sistema di welfare che non riesce ad offrire loro servizi adeguati”. Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice di forza Italia e vicepresidente del Senato.

“Allo stesso modo -aggiunge- le famiglie affrontano quotidianamente, in totale solitudine, situazioni di particolare difficoltà che aggravano storie già molto complesse. Per questo, l’istituzione di un Garante è fondamentale e sarà determinante per sostenere e aiutare le persone disabili e le loro famiglie”.