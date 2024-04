Disforia: Gasparri, ‘Giani si scusi e non sia arrogante e superficiale’

9 Aprile 2024

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Il presidente della Regione Toscana Giani continua a ciurlare nel manico. Io non faccio speculazioni elettorali, io ho accertato che è un ospedale che é sotto la sua giurisdizione ha trattato dei bambini in difformità dalle regole vigenti. Una violazione molto grave. Sulla quale non io, ma altri hanno presentato un esposto perfino alla Procura della Repubblica. Giani si deve scusare, non deve mostrare la sua consueta arroganza e superficialità”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Io -ricorda- ho fatto l’interrogazione a dicembre, il Governo mi ha risposto ad aprile, dopo aver attuato un’ispezione il 23 ed il 24 gennaio, della quale evidentemente i dirigenti del Careggi avranno pure informato l’assessore alla Sanità ed il presidente della Regione. Io tutelo i bambini, non faccio speculazioni. Giani invece non si cura dei bambini e fa speculazioni politiche. Un comportamento vergognoso il suo, che contesteremo ulteriormente in Parlamento, a Firenze ed ovunque. Se dei bambini sono stati sottoposti ad un trattamento senza l’adeguata e prevista assistenza psicoterapeutica specializzata per l’infanzia Giani lo ammetta e chieda scusa”.

“Per quanto riguarda poi l’affermazione di una sedicente associazione GenderLens difende procedure che non hanno tutelato i minori di dieci ed undici anni e si rileva -conclude Gasparri- un’associazione che dovrebbe cambiare nome e ispirarsi ai modelli negativi di cui sembra mutuare il comportamento verso le persone più piccole e più indifese. Che vergogna”.