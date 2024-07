Dl agricoltura: Verdi contro caccia stambecco, Bonelli ‘a destra piace giocare con armi’**

11 Luglio 2024

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Va bene che a questa maggioranza piace giocare con le armi, ma autorizzare la caccia allo stambecco anche no…”. Così Angelo Bonelli in aula durante la discussione sugli odg al dl Agricoltura. La protesta è rivolta contro un odg della Lega che inserisce gli stambecchi tra le specie cacciabili. Quindi i deputati hanno mostrato dei cartelli in aula in segno di protesta con scritto: ‘Vergogna! Uccidete gli stembecchi. Vergogna Meloni! Fermate la caccia agli stambecchi’.