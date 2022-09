Dl Aiuti bis: Malpezzi, ‘Pd ha cercato soluzione per Superbonus, M5S voleva suoi interessi’

Settembre 13, 2022

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Sul superbonus, fin dal primo giorno il Pd ha lavorato per trovare una soluzione che sbloccasse la cessione dei crediti, aiutando decine di migliaia di imprese e famiglie. Siamo felici esserci riusciti, individuando una soluzione molto vicina alle proposte che avevamo avanzato come Pd”. Lo afferma la capogruppo in Senato, Simona Malpezzi.

“Si risolve finalmente -aggiunge- il problema del superbonus e si sblocca un decreto che contiene 17 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. Noi abbiamo lavorato responsabilmente per trovare una soluzione, al contrario il M5S ha messo a rischio tutto il provvedimento solo per piantare una bandierina elettorale. Conte ha provato a mettere gli interessi del M5S davanti a quelli del Paese. Per fortuna c’è chi ha lavorato per sbloccare la cessione dei crediti, aiutare le aziende e liberare le risorse per famiglie e imprese”.