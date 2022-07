Luglio 11, 2022

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Fa sorridere l’atteggiamento dei 5 Stelle: fanno mancare il voto non su di una legge qualunque ma su un decreto del Governo però non ne escono pur di non mollare le poltrone. Un atteggiamento ridicolo da parte di chi ha raccolto voti proprio urlando contro la casta e il poltronismo”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.