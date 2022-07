Dl Aiuti: Della Vedova, ‘Conte scelga tra maggioranza e opposizione’

Luglio 11, 2022

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il non voto del M5S ad un provvedimento così importante come il decreto Aiuti rappresenta un ulteriore salto di qualità partitocratico. Non si può usare un provvedimento di questo tipo come mero strumento di pressione per ottenere altro”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Conte scelga tra la maggioranza e l’opposizione. Penso che il Pd non dovrebbe accettare che il suo alleato principale non sostenga Draghi convintamente”, conclude Della Vedova.