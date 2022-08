Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Nel dl aiuti bis approvato dal Cdm ci sono “misure per attrarre investimenti nei settori ad alta tecnologia, per esser chiari i semiconduttori. Vogliamo che le grandi imprese investano sempre più in Italia e vogliamo favorire l’occupazione”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.