Dl Aiuti: Fiano (Pd), ‘no contrasti con M5S, Lega guardi a centrodestra’

Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Se c’è una cosa da escludere con certezza in questa fase dell’esame del dl Aiuti è che ci siano contrasti fra il Pd e i 5 Stelle. La Lega prova a buttarla sul terreno di uno scontro fra coalizioni ma farebbe meglio a guardare in casa sua: quella del centrodestra. Il nostro Gruppo non ha mai chiuso al confronto e a alla possibilità di valutare modifiche al testo che siano nell’interesse dei cittadini, e su questa linea continueremo nelle prossime ore”. Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano.