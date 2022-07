Dl Aiuti: Gallo (M5S), ‘ok fiducia ma servono risposte per proseguire esperienza governo’**

Luglio 7, 2022

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Noi diamo la fiducia oggi ma attendiamo delle risposte. Ci aspettiamo misure a lungo termine che aiutino i cittadini. Ci aspettiamo conferma del reddito di cittadinanza senza se e senza ma, il salario minimo, transizione ecologica vera, il superbonus. Sono per noi sono punti fondamentali per costruire il proseguimento di questa esperienza di governo. Sono condizioni imprescindibili”. Così Luigi Gallo dei 5 Stelle in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Aiuti.