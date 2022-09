Dl aiuti: Patuanelli, ‘menzogne su M5S, chiediamo solo di ‘oliare’ superbonus’**

Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Stanno uscendo tutte le forze politiche a batteria dicendo che per colpa del Movimento cinque stelle sono bloccati diciassette miliardi di euro di aiuti a cittadini ed imprese. Ecco, non è vero assolutamente niente. E’ un decreto legge, e’ gia’ in vigore dal 9 agosto del 2022, data della pubblicazione in Gazzetta. I suoi effetti sono già in atto, a sostegno appunto di cittadini ed imprese”. Così, in un video pubblicato su Facebook, il ministro per le Politiche agricole ed esponente del Movimento Cinque Stelle, Stefano Patuanelli.

“Quello che stiamo facendo, invece – prosegue il pentastellato – è di chiedere una piccola modifica al testo del superbonus sui crediti che consenta a decine di migliaia di imprese italiane nel settore delle costruzioni di non fallire”.