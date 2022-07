Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Il Pd è impegnato per un’approvazione rapida del decreto aiuti perché contiene misure importantissime per aiutare le famiglie e le imprese. Con serietà e responsabilità sta operando per superare complicazioni e ostacoli mentre altri, come la Lega, per nascondere le proprie difficoltà inventa divisioni che non esistono”. Così fonti parlamentari del Partito democratico.