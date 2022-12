Dl Aiuti quater: domani fiducia al Senato**

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Il Governo porrà la fiducia sul decreto legge Aiuti quater, in Aula al Senato a partire da oggi pomeriggio. É quanto emerso al termine della Conferenza dei capigruppo, verificata l’impossibiltà di arrivare ad un accordo con le opposizioni per il ritiro di buona parte degli emendamenti, richiesta non accolta, ha spiegato Raffaella Paita, di Iv, anche “per la gestione molto poco collaborativa” dei lavori in commissione. La chiama è prevista domani pomeriggio a partire dalle 16.30 circa.