Dl Aiuti Quater: Giorgetti, ‘proroga taglio accise e ‘sconto’ imprese, domani in Cdm’

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Confermata la proroga del credito di imposta per le imprese e del taglio delle accise con il decreto Aiuti Quater che approderà in Consiglio dei ministri domani. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“Con il prossimo decreto-legge – ha detto durante l’audizione sulla Nadef davanti alle comissioni Bilancio congiunte – saranno confermate anche per il mese di dicembre 2022 le misure che riconoscono, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Inoltre sarà prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gpl e gas naturale impiegati come carburanti; per quest’ultimo sarà confermata fino al 31 dicembre la riduzione dell’IVA al 5%”.

Inoltre, il governo “sta verificando la possibilità di impiegare le risorse disponibili della programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per misure di riduzioni dei costi energetici di imprese e famiglie”, ha aggiunto.