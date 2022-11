Novembre 10, 2022

Roma, 10 nov (Adnkronos) – “Siamo in Aula ad aspettare il Governo su decreto aiuti… dalle ore 15.00, poi 16.00 poi 17.00. Sono le 17.20 e del Governo non c’è nessuno. Nemmeno il Presidente dell’Aula. Qualcuno telefoni. Forse non c’è già più?”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Nicola Zingaretti.