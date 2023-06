Dl alluvioni: Fdi, ‘no chiusure a emendamenti, da Pd mistificazioni’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Se sono in buona fede non sanno cosa dicono, altrimenti verrebbe da pensare che il presidente dell’Anci Decaro e il presidente dell’Upi De Pascale siano in malafede, così come tutta la sinistra che sull’emergenza maltempo in Emilia Romagna sta da tempo alzando i toni senza motivo, se non quello proseguire, alimentandolo, uno scontro politico istituzionale che rallenta i lavori in corso”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.

“Sul Dl Alluvioni non c’è stata nessuna chiusura: ieri, anche in Commissione, abbiamo ribadito che si valuteranno tutti gli emendamenti, individuando quelli attinenti a questo decreto e riservandosi di valutare gli altri per i successivi provvedimenti. Tutto nell’esclusivo interesse di cittadini e imprese colpite dalla calamità. Chi sostiene che il Governo non è aperto al confronto o non sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità, mente sapendo di mentire e fa finta di dimenticare che siamo di fronte ad un primo provvedimento nella fase emergenziale a cui, come già detto, ne seguiranno altri”.