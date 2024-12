Dl Ambiente: Paroli (Fi) rivendica suo emendamento, ‘su acqua serve il privato’**

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “C’è una bassa capacità del pubblico di intervenire e quindi per contrastare la dispersione dell’acqua serve per forza l’intervento dei privati”. Lo ha detto in Aula, il senatore di Fi, Paroli, rivendicando l’emendamento, poi ritirato sull’acqua pubblica, che prevedeva su tema delle risorse idriche gestite in house la “partecipazione obbligatoria di capitali privati”.