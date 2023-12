Dl anticipi: a breve approvazione Camera, seduta fino alle 14, Mes slitta ancora**

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Si sblocca l’impasse alla Camera sull’esame del cosiddetto decreto legge anticipi, che vedeva iscritti a parlare numerosi deputati della maggioranza per prolungare i lavori ed impedire quindi di arrivare al punto dell’ordine del giorno relativo al Mes. La Conferenza dei capigruppo ha infatti stabilito che il decreto verrà approvato entro la mattinata, quindi si passerà alla discussione della legge di delegazione europea fino alle 14, quando la seduta terminerà per consentire ai deputati di partecipare ad Atreju.

L’esame di quest’ultimo provvedimento riprenderà quindi martedì prossimo, quando sono in calendario anche l’intervento del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito delle sue affermazioni in tema di giustizia, e l’esame di una richiesta di autorizzazione all’uso di intercettazioni riguardanti il magistrato ed ex deputato Cosimo Ferri. La ratifica del Mes resta quindi in coda e verrà discussa soltanto quando saranno stati esauriti gli altri argomenti all’ordine del giorno.