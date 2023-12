Dl Anticipi: Boccia, ‘arroganza destra, non risolve pensioni ma pensa a condoni’

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad una maggioranza e ad un governo arroganti. Arroganti nei confronti dell’opposizione che, secondo loro, non dovrebbe nemmeno denunciare le porcate che fanno per favorire i furbi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia sul Dl Anticipi.

“Arroganti perché hanno raccontato agli italiani che avrebbero risolto i problemi degli italiani e invece non sanno cosa fare sulle pensioni per medici e dipendenti pubblici ma riescono a proporre un nuovo condono per la rottamazione delle cartelle e a fare sconti sugli extra profitti alle aziende energetiche. Ovviamente non una lira per gli affitti o per la gratuità del trasporto pubblico per i giovani. Siamo curiosi di sapere cosa faranno sulla manovra, visto che hanno annunciato che erano ‘pronti’ ma non c’è ancora traccia di un testo”.