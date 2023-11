Dl Anticipi: Boccia, ‘maggioranza spaccata, risposte no ennesima fiducia’

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per l’iter del decreto Anticipi, siamo in grave ritardo e il governo non da’ risposte su temi rilevanti come pensioni, mercato tutelato, lavoro e sanità su cui insisteremo in commissione Bilancio in questi giorni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.

“Pretendiamo risposte che non arrivano ed è evidente che ci sono le solite fratture tra di loro su mercato tutelato e sulla previdenza. C’è una chiara spaccatura tra Lega e Fratelli d’Italia e temo che ci sara’ un allungamento dei tempi anche dei lavori sul decreto. Non se ne escano con l’ennesima fiducia – ha concluso Boccia – non sara’ tollerata”.