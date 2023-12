Dl Anticipi: Bonelli, ‘maggioranza fa auto ostruzionismo per non votare Mes, surreale’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Alla Camera dei Deputati è in atto un momento di puro surrealismo: la maggioranza in questo momento sta facendo ostruzionismo a se stessa per non ratificare la riforma del Mes. Ecco cos’è il governo Giorgia Meloni, invece di dire chiaramente cosa vuole fare sul Mes, fanno ostruzionismo a se stessi per posticipare il provvedimento”. Così su twitter il deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.