Dl anticipi: da domani voto in commissione Bilancio Senato, in aula tra 5 e 6 dicembre

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Prenderà il via da domani il voto in commissione Bilancio del Senato sul decreto anticipi con l’obiettivo di arrivare al termine delle votazioni venerdì entro la serata e far approdare il provvedimento in aula martedì 5 o, al massimo mercoledì 6 dicembre. E’ quanto si apprende al termine dell’ufficio di presidenza della commissione, che si è concluso nei minuti scorsi.

Sono 6 gli emendamenti di governo e 5 quelli dei relatori che sono stati depositati in commissione. Questi ultimi, emerge, prevedono interventi sugli organi di rilevanza costituzionale, su Consob, sul fondo di garanzia per le imprese, sugli alluvionati in Toscana e sul Cin. Nel pomeriggio ci sarà un incontro a distanza tra governo e maggioranza della commissione per discutere di alcuni temi sui quali, si apprende, le opposizioni chiedono spiegazioni. Scadrà entro le 20 di questa sera, infine, il termine per la presentazione dei subemendamenti.