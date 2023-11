Dl Anticipi: Fregolent (IV), ‘governo più tasse per tutto’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Più tasse per tutto. Dovrebbe essere questo il nuovo slogan della maggioranza che non perde occasione di introdurre nuove tasse”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. “Laddove non previste nei decreti – prosegue -, le tasse sono introdotte con emendamenti ad hoc. Così è accaduto per il decreto anticipi con un emendamento a prima firma Garavaglia che introduce una tassa di imbarco e sbarco per i passeggeri di aerei, treni, navi e traghetti. Una tassa che questa volta servirà per finanziare il risanamento dei debiti dei comuni, ma che andrà a colpire cittadini e imprese”.

“È un meccanismo perverso che creerà disparità a seconda del comune e che sferrerà un duro colpo al turismo italiano. Altro che sovranismo, con questa norma verranno favoriti i porti e gli aeroporti internazionali. La maggioranza sa solo fare cassa sulla pelle degli italiani e per racimolare una manciata di milioni di rischia di distruggere interi settori”, conclude.