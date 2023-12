Dl Anticipi: opposizioni, auto ostruzionismo maggioranza in aula per evitare voto Mes**

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Stanno facendo auto ostruzionismo. La maggioranza in aula alla Camera sta illustrando tutti gli ordini del giorno” al dl Anticipi su cui è atteso il voto finale dopo la fiducia votata oggi. “Stanno bloccando i lavori per allungare i tempi e non arrivare al Mes”. E’ quanto denunciano ambienti dell’opposizione. “Stanno facendo di tutto per evitare di arrivare al voto sul Mes. Sono terrorizzati”, rimarcano le stesse fonti.