Dl Anticipi: Scotto, ‘maggioranza divisa su Mes fa auto ostruzionismo, cose mai viste’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Roba da non credere. La destra per evitare di discutere il Mes inscena un incredibile auto ostruzionismo su un loro decreto. Cose mai viste. Siccome sono divisi e non sanno che pesci pigliare, rendono ridicoli. Un caso da manuale di cretinismo parlamentare altamente contagioso”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.