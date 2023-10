Dl asset: Baldino (M5s), ‘tassa su extraprofitti fatta sparire con gioco di prestigio’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La tassa sugli extraprofitti bancari tanto sbandierata non esiste più. L’avete fatta sparire. Sono lontani i tempi in cui avete dichiarato di non voler difendere le rendite di posizione. In cui avete riconosciuto la registrazione di utili record e avete dichiarato di voler intervenire introducendo una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse”. Così in aula Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S alla Camera.

“Oggi succede – prosegue – che con un gioco di prestigio quella tassa non c’è più. Diventa un contributo volontario il cui introito per lo Stato non è neppure quantificabile per vostra stessa ammissione. E come se non bastasse quei pochi introiti che forse riuscirete a fare non volete neanche destinarli alle famiglie in difficoltà con le rate del mutuo. Perché le persone in difficoltà per voi sono occasione per fare cassa. Così come avete fatto cassa con la benzina dopo le promesse di tagliare le accise. Così avete fatto voi 6 miliardi di extraprofitti sulle spalle dei cittadini per restituire solo spiccioli”.