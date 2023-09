Dl asset: Damiani, ‘con ok emendamento Fi mitigati effetti negativi derisking’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Mitigare gli effetti negativi del derisking, la tendenza di banche e istituti di credito di rifiutare nuovi rapporti contrattuali o di recedere unilateralmente da quelli in essere con determinate categorie. Con l’approvazione oggi in commissione del mio emendamento al dl Asset, si andrà incontro a tutti gli imprenditori che decidono di avviare la loro attività in campi come quelli del compro oro e delle scommesse legali. Si tratta di categorie spesso penalizzate ingiustamente da pregiudizi generalizzati, che li escludono dall’offerta di prodotti e servizi, come ad esempio l’apertura di un conto corrente. Ringrazio il governo, il sottosegretario all’Economia Sandra Savino e il nostro relatore Roberto Rosso per aver sostenuto il mio emendamento, che rende maggiormente equilibrato l’accesso ai servizi bancari e finanziari”. Lo dichiara il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio.