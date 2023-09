Dl asset: De Carlo (Fdi), ‘Bonelli legga il testo, nessun golpe contro la natura’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Invito il deputato Bonelli a leggere le norme prima di sparare sentenze infondate. È infatti profondamente errato dire che si potranno tagliare alberi senza autorizzazione: quello che abbiamo fatto, e che abbiamo scritto nel testo di legge, è stato introdurre la deroga all’autorizzazione paesaggistica per gli interventi boschivi ordinari. Resta fermo e chiaro quindi, come scritto d’altra parte nella norma, che si tratta di interventi previsti e autorizzati dalle normative vigenti e che devono essere conformi ai piani paesaggistici”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, replica agli attacchi del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli al suo emendamento relativo alla deroga alle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi boschivi ordinari.

“Dipingere un falso scenario in cui tutti gli alberi d’Italia vengono rasi al suolo è completamente errato: quella che abbiamo voluto eliminare è l’eccesso di burocrazia, garantendo al tempo stesso la tutela dell’ambiente e dei boschi. Le tutele restano, ma si accelerano i tempi degli interventi, interventi che sono spesso fondamentali per la cura degli ecosistemi boschivi”, conclude De Carlo.