Dl asset: Floridia (Avs), ‘norme contro ambiente e animali nel silenzio assordante di Pichetto’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “A un anno dall’inizio della legislatura, ci troviamo ancora una volta a votare l’ennesimo decreto blindato dalla fiducia. Un provvedimento raffazzonato, un calderone di tematiche diverse. Nella miriade indistinta di argomenti vari c’è sicuramente un obiettivo: cancellare le norme a protezione della natura”. Lo afferma in aula la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, membro delle commissioni Industria e Ambiente del Senato.

“Gravissimi i famigerati emendamenti sulla caccia – dice ancora nel suo intervento l’esponente dei rossoverdi -, che consentono con una ridicola sanzione l’uso delle cartucce al piombo nelle zone umide, uso vietato dai regolamenti e dalle direttive Ue. Non contenti dei danni arrecati al patrimonio faunistico, depotenziano anche l’Ispra e modificano la lista delle specie cacciabili, una grave violazione dei principi di tutela degli animali. Nutriamo inoltre forte perplessità sulla norma che amplia l’autorizzazione per l’approvvigionamento della materia prima legno e che si prefigge di incentivare e sviluppare la filiera foresta-legno. In altre parole: serve tagliare più alberi e boschi”. “Uno schiaffo al Paese, pesantemente colpito dal dissesto idrogeologico. Un vero e proprio golpe contro la natura, compiuto nel silenzio assordante del ministro dell’Ambiente”, conclude Floridia.