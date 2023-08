Dl asset: Magi, ‘governo fa danni e china testa a tassisti’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il decreto Asset è un insieme di misure dannose e raffazzonate e la conferma che questo governo china la testa di fronte ai tassisti e alle corporazioni varie”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa. “La tassa sugli extraprofitti, non concordata con il sistema bancario, sta già creando forti perdite in borsa, e questa è la cifra dell’improvvisazione del governo; sui taxi, dopo le minacce di scioperi, il governo ha ritirato persino quel poco di buono che c’era trasformando questo provvedimento nell’ennesimo pannicello caldo che dimostra come di fronte alle poste della lobby dei tassisti, noto serbatoio di voti per la destra, il governo china la testa. Il dl asset va bocciato su tutta la linea”, conclude Magi.