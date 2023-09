Dl asset: Romeo (Lega), ‘via libera da bilancio ad aiuti comuni Nord colpiti da maltempo’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Oggi, dopo l’approvazione, nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato, dell’emendamento della Lega, a mia prima firma, sugli aiuti ai comuni del Nord colpiti dal maltempo e da alluvioni, arriva il via libera anche dalla commissione Bilancio. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto: fin da subito 235 milioni di euro per quei territori che hanno subito danni ingenti da calamità naturali. Un passo avanti significativo che evidenzia la nostra attenzione per quelle zone disastrate dai recenti eventi atmosferici”. Così in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e primo firmatario dell’emendamento.