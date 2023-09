Dl asset: Rosso, ‘Fi soddisfatta, risolta criticità su banche’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Forza Italia è soddisfatta di come esce dal Senato questo provvedimento. La maggioranza di centrodestra dimostra, ancora una volta, di essere in grado di fare sintesi nell’interesse del Paese”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Ambiente, Roberto Rosso, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sul dl Asset.

“L’esame in Commissione – ha proseguito – ha visto diversi interventi mirati a correggere quelle che, nel testo iniziale, il vicepremier e segretario di Forza Italia Tajani aveva evidenziato come criticità, in particolare per i correntisti delle piccole banche. È stata modificata la base imponibile dell’imposta sugli extra profitti, con l’esclusione dei titoli di Stato dalla tassazione per evitare di disincentivarne l’acquisto da parte del sistema bancario italiano. Inoltre, viene concessa a ogni istituto di credito la possibilità di scegliere tra versare l’imposta o rafforzare il proprio capitale, mettendo in sicurezza i correntisti e consentendo una maggiore concessione di credito a privati e imprese. Infine, è stato previsto che le banche non possano riversare l’imposta sui correntisti”. “Una soluzione positiva, condivisa da tutta la maggioranza, frutto di un proficuo confronto nel governo e in Parlamento”, ha concluso Rosso.